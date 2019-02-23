台商回流 看旺豪宅推案量
陸美貿易戰、全球祭出肥咖條款，加上政府頻釋利多向台商招手，促使不少台商願意回台發展，衍生辦公樓、工業地及廠房需求，信義代銷副總經理呂信銓表示，因應肥咖條款不少企業選擇將資金停泊在國內豪宅市場，也有回台設廠台商在事業落腳處定下來後，選擇回台定居，為自己或下一代購買豪宅。此外他也透露，日前士林連兩震，也讓不少企業主興起換新屋念頭。看好相關需求，他預期今年豪宅推案量將較去年增加。
富三代青睞 銷售近5成
近期市場上知名成屋豪宅如「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」、「和平大苑」、「華固天鑄」等案頻傳名人江蕙、周杰倫、彭于晏等購置消息外，「55TIMELESS琢白」也傳出在富三代紛紛置產下，銷售已近5成。
看好豪宅市場前景，遠雄房屋將行銷刷新新北、高雄天際線的「遠雄九五」、「遠雄THE ONE」兩大案列為今年重點工作，其中「遠雄九五」全棟樓高183米，為拿下北台灣建築樓高第一名的輕豪宅，另2016年底進場潛銷的「遠雄THE ONE」則為全台第一高飯店豪宅，業者透露，因應VIP客戶需求，自去年底便數度籌組北部賞屋團南下賞屋，近1、2個月將持續出團，受惠鷹架已拆除，買氣明顯升溫。
精華路段 售價還在喬
另信義代銷目前在手最大案為位於信義計畫區的「首席公館」、總銷約160億元，信義計畫區另一總銷達200億的指標豪宅案，也預計3月初簽約，屆時，信義代銷將成為信義計畫區中最大代銷業者。
《住展》企研室經理何世昌指出，包括知名的「陶朱隱園」等成屋豪宅，今年會否公開還是未知數，但新案方面，除「首席公館」外，還有「首泰信義」等將登場，檯面上的頂級豪宅案雖較去年少，不過，據了解，許多持有台北市精華路段土地的建築開發商，有意規畫豪宅案推出，目前只卡在建商與代銷業者對售價看法不同，待這些在檯面下鴨子划水的豪宅案浮上檯面，2019年豪宅案案量將十分可觀。
呂信銓直言，今年豪宅推案量將較去年成長，成交量也有機會攀升。對於總統大選會否影響業者在下半年推案的意願？他表示，現在的選民對過去傳統選舉模式已感不滿，從九合一大選、韓流崛起可看出，拚經濟成為選民最支持選項，為此，相信對房市的影響可望進一步淡化。
(中國時報)
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