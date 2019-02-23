設廠 2000坪工業地最夯

2019年02月23日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

台商回流，工業地暴熱！世邦魏理仕總經理朱幸兒指出，目前以北台灣工業地詢問度最高，由於主力買家為自用需求殷切的中小企業，以2000坪、位於交流道附近工業地最受歡迎。另汐止辦公案也出現置產族看好這波鮭魚返鄉潮，大面積購入，以致出現罕見地置產客占比高達5成情形。

朱幸兒表示，當前商用不動產火紅，特別以台商回台設廠迫切需要的工業地最火紅，且以北台灣詢問度最高，不過，由於近五年來，北台北工業區漲幅高達1至3成，像是五股附近的工業區土地，從過去每坪70幾萬元，漲至目前8、90萬，甚至近百萬元，若負擔吃力的業者便會選擇鄰近高速公路交流道的工業區落腳，像是桃園的中壢工業區、新竹的湖口工業區、台中的台中工業區、科學園區都很熱門。

近期接受委託辦理桃園平鎮工業區工業廠房公開標售的第一太平戴維斯總經理黃瑞楠也說，平鎮案相關數字公告後，引發高度詢問，一天至少四至五通詢問電話。

此外，朱幸兒指出，頂級辦公樓的需求也很大，像是台北101、南山廣場等頂級辦公樓一有釋出，立即有業者搶進，這部分以外商需求為主，由於在2020年第四季才會有新的頂級辦公樓釋出，讓不少在台北市租不到頂級辦公樓或足夠需求面積的企業，轉到新北尋找適合標的，形成外溢效果。

隨著北市頂級商辦供不應求，加上台商新一波資金回流潮蠢動，讓遠雄汐止「U－TOWN」1期接近完銷、「U－TOWN」2期準備於2019年第2季公開銷售。遠雄房屋主管指出，購買「U－TOWN」者，主要以資通訊、生技、傳產等製造業主為主，較特別的情況是，該案置產與自用比例可謂五五波，其中自用客戶購買的坪數較適中，約600、1200坪，貿易商則以200坪為主，反觀置產族需求較大，往往大面積買進，就是看好陸美貿易戰等因素促使台商回流可望衍生的辦公需求。

未來遠雄還預計在2020年推出南港廠辦新案，基地位置坐落成功路一段，占地1639餘坪，全案總銷21億。

(中國時報)