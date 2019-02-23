居家創意fu－關鍵家具造好窩

2019年02月23日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

大專院校陸續開學了，對外宿租屋族來說，在有限空間下，打造理想環境是一大考驗；特力屋表示，只要掌握3大重點，即關鍵家具功能與品質兼顧、照明亮度需彈性舒適，以及大件家具易組好拆，透過空間微改造，就能輕鬆打造理想好窩，外宿族也能舒適過生活。

所謂關鍵家具，特力屋表示，對租屋的學生來說，書桌、椅子是朝夕相處的重點家具，與其將就房東附設舊品，不如重新購買，挑選適合自己功能、身形的款式。

書桌放置電腦、檯燈，加上手機等電源線，經常凌亂難以整理，特力屋建議，多用途書桌具備強大收納機能最實用，例如，設計側掀或後掀式隱藏收納空間，並內建三孔及USB插座，各種電線都能收的無影蹤；而長時間坐電腦前易腰痠背痛，適時的站立有助於緩解身體負擔，特力屋建議，可利用桌上型升降桌，隨需求改變螢幕高度，不僅可調整為站立使用高度，坐著使用也可作為螢幕增高架，維持正確坐姿。

檯燈過亮、過暗，長時間閱讀會造成不適，特力屋建議，選擇具可調亮度、色溫功能的檯燈最佳，租屋族因應習慣、環境，可任意調整最舒適的照明。

為求租屋自行添購的家具，未來搬家方便帶走，特力屋建議，選擇可靈活拆裝的組合式層架，不僅便於日後搬移，更可依需求調整層架高度及續接組合，打造成適合新空間家具。

學生在外租屋，敲敲打打好麻煩，愛合購表示，近來無痕免釘掛鉤買氣大爆發，網購熱銷款以標榜承重3公斤以上以及防水不鏽鋼的款式最熱賣；在布置方面，愛合購觀察，今年女學生最喜歡「北歐風」，包括北歐風掛畫、北歐風防水收納櫥櫃都成熱銷商品。

愛合購傳授輕鬆布置又省錢的小撇步，使用一組40元的無痕掛勾搭，配400元左右的掛毯或門簾等大面積布質商品，既不破壞牆面又能快速讓房間改頭換面，等於只要不到500元就能打造出自己喜歡的房間風格。

(中國時報)