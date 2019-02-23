學區卡位 置產百萬小套房不手軟

2019年02月23日 04:10 中國時報 張旭嵐

新北市為了拚入籍人口數，祭出大禮抽獎，不過對於很多爸媽而言，能進入額滿學校就讀，才是真正中了大獎！

台北市教育局以每年3月20日作為基準日，統計學區中設籍的人數，不過熱門的明星學校，往往很容易額滿，教育局為了避免純粹設籍卡位的跨區就讀問題，因此規定學童必須在基準日前就和爸媽都同時設籍該區，戶籍必須為直系親屬所持有的房產，若為租用則必須有三年以上的居住事實，並提供公證過的租賃契約，才符合申請資格，而若申請人數過多，則依照設籍時間先後來做為分發依據，有必要的話，校方還會進行家庭拜訪確認居住事實。換句話說，符合資格也不代表保證入學，愈早卡位，勝算愈大！

也就是因為門檻高，熱門學區的房產顯得特別有身價，尤其台北市。實價登錄以來，大安區小套房「仁愛A+」，2013年以166.6萬創下最高單價小套房紀錄，除了位處精華地段、交通便利外，就要歸功於仁愛國小和師大附中學區的優勢。事實上，近年房市轉向，投資客退場，北市百萬小套房有退燒趨勢，統計去年單價百萬以上的套房交易狀況，發現套房產品市場仍欲振乏力，實價登錄揭露僅117筆，和2017年的169筆相較，少約四成。

雖然小套房量縮，偶傳賠售，投資套房也不見得就會套牢！同為附中學區套房宅「菁選集」也有一筆交易，2017年1350萬買入8樓，隔年1596萬賣出，持有一年整，賺了246萬，投報率達18％。這在房價盤整的市況下，更凸顯了有學區的產品，依然有撐。

學區套房的買家，多半著眼於設籍的實用性，加上學區小豪宅多半位於精華地段，商業機能完整，搭配頂級物業管理，還有不錯的出租效益，因此財力雄厚的父母多半不惜以栽培子女的前提置產，讓學區套房需求穩定，行情也有支撐；也證明了相較房市的漲跌考量，富爸媽投資孩子的教育和未來，無價！

（台灣房屋智庫發言人張旭嵐）

(中國時報)