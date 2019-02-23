川金二會 聚焦無核化定義

2019年02月23日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普與北韓領導人金正恩將於27日和28日在越南首都河內舉行第二次「川金會」。美政府官員21日表示，會晤的形式將和兩人去年6月在新加坡的首次會面相仿，採一對一進行會談，討論「無核化」定義。美國國務卿蓬佩奧重申，美方的目標仍是全面且可查核的無核化，在確信北韓的核威脅風險大幅減少之前，不會鬆綁制裁。

美目標 全面且可查核

美國官員表示，川金兩人一對一會談後，將舉行兩國代表團參加的擴大會議，並計畫在會後發表聯合聲明。川金第二次會晤的一大重點，是尋求就「無核化」的定義達成共識。

此外，美方將要求平壤凍結所有大規模毀滅性武器和飛彈計畫，並且規畫一份路線圖，以設定未來談判的目標。而駐韓美軍是否撤離，並不在雙方討論議題之列。

美國北韓政策特別代表比根已在河內與北韓對口官員金赫澈商談，為峰會作準備。美國官員拒絕臆測川金二會結束後的聯合聲明內容。

白宮發表聲明稱，只要北韓堅持履行其對完全無核化的承諾，美國將努力確保北韓擁有多種經濟發展方案，美國與合作夥伴已準備好研究如何在北韓調動投資、改善基礎設施、加強食品保障等。

另外，國務卿蓬佩奧接受國家廣播公司（NBC）訪問時，談到即將登場的「川金二會」，他仍重申美國對無核化的立場，但在鬆綁制裁的條件上，和美方過去立場有所不同。

蓬佩奧強調，美國要確信北韓核威脅的風險已大幅減少，才會鬆綁現行對北韓實施的最嚴厲經濟制裁。過去，美方的完整說法是，北韓必須達成全面、可驗證且不可逆的無核化，美國才會鬆綁制裁。

去核前 不會鬆綁制裁

美國輿論質疑，川普一心要見金正恩，企圖創造能自我標榜的外交成績單，對無核化的實質內容及標準因「為見而見」的峰會有所降低，川普日前甚至公開表示，只要北韓不再核試，他不急著說服平壤放棄核武。

白宮資深官員在電話簡報會上指出，川普對北韓無核化不急，不代表無核化不重要，但對於這次「川金二會」要如何要求北韓執行重要的去核行動，美方現在對於無核化的定義又是什麼，參與簡報的官員都未明確回答。

(中國時報)