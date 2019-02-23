傳美可能讓步 提供經濟支援

2019年02月23日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京22日電 ／東京22日電

川金二會下周登場，日本NHK分析，北韓要求美國確保北韓體制，川普過去強硬要求北韓必須先完成無核化，美國才可能有所回饋，但本次川金會美方似乎會讓步，雙方可能達成某些協議，只要北韓的非核化稍有進展，美國便會對北韓有所回饋，主要是提供經濟支援，或解除部分經濟制裁。

NHK報導，靠近北韓與大陸邊境的遼寧省丹東的部分飯店從23日起就不再接受訂房，還要求住宿客在22日中午前退房。很可能是將赴越南參加美朝峰會的北韓領導人金正恩所搭的列車即將經過。另有報導指出，目前正在協調金正恩的列車於25日晚間至26日清晨抵達越南邊境城市同登站。

NHK分析指出，美國北韓政策特別代表比根日前赴平壤訪問前曾在史丹佛大學演講，從演講內容中可找出第2次川金會的蛛絲馬跡。

比根稱，川普應已認清，美國若不給一些好處，北韓根本不會有所行動，因此決定改變策略，讓北韓花時間一步一步完成無核化。美國的回饋是指什麼呢？美國沒有明確表態，但川普在推特上寫，「北韓在金委員長的領導下，應會成為偉大的經濟大國」，故美國可能會拿經濟與核交易，也可能考慮解除部分對北韓的制裁。比根在演講中表示，「川普總統有終結戰爭狀態的準備」，這可能也是因應北韓要求的「相對的行動」吧。

(中國時報)