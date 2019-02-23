傳美可能讓步 提供經濟支援
川金二會下周登場，日本NHK分析，北韓要求美國確保北韓體制，川普過去強硬要求北韓必須先完成無核化，美國才可能有所回饋，但本次川金會美方似乎會讓步，雙方可能達成某些協議，只要北韓的非核化稍有進展，美國便會對北韓有所回饋，主要是提供經濟支援，或解除部分經濟制裁。
NHK報導，靠近北韓與大陸邊境的遼寧省丹東的部分飯店從23日起就不再接受訂房，還要求住宿客在22日中午前退房。很可能是將赴越南參加美朝峰會的北韓領導人金正恩所搭的列車即將經過。另有報導指出，目前正在協調金正恩的列車於25日晚間至26日清晨抵達越南邊境城市同登站。
NHK分析指出，美國北韓政策特別代表比根日前赴平壤訪問前曾在史丹佛大學演講，從演講內容中可找出第2次川金會的蛛絲馬跡。
比根稱，川普應已認清，美國若不給一些好處，北韓根本不會有所行動，因此決定改變策略，讓北韓花時間一步一步完成無核化。美國的回饋是指什麼呢？美國沒有明確表態，但川普在推特上寫，「北韓在金委員長的領導下，應會成為偉大的經濟大國」，故美國可能會拿經濟與核交易，也可能考慮解除部分對北韓的制裁。比根在演講中表示，「川普總統有終結戰爭狀態的準備」，這可能也是因應北韓要求的「相對的行動」吧。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。