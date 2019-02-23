累犯加重最低本刑 宣告違憲

2019年02月23日 04:10 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

司法制度衝擊！刑法47條及48條規定，執行後5年內再犯屬累犯「應」加重本刑，檢方在判刑定讞後發現是累犯，還可事後追加刑度；大法官會議昨作成解釋，不分情節一律對累犯加重最低本刑，導致罪刑不相當屬於違憲，法務部應在2年內完成修法，另事後追加刑度違憲，立即失效。

檢警憂縮刑助長再犯

累犯是指受刑人執行完畢後，5年內又故意再犯有期徒刑以上之罪；例如一男子犯過失傷害罪，5年內他又因在菜園偷菜被捉，就算情節非重大，因屬於累犯須加重最輕本刑，判囚7月以上且不得易科罰金。

不過，包括高雄、彰化、台北地院法官及5位受刑人，主張累犯不論前後罪的犯罪類型一律加重本刑，及裁判確定後發覺累犯應更定其刑，違反罪責原則及法律明確性，因此聲請釋憲。

大法官會議今年1月召開說明會，與會的法務部次長蔡碧仲認為大法官審理案件要接地氣，依現在社會氛圍，累犯就應加重其刑，規定沒有違憲，如宣告違憲，將動搖受刑人縮刑、假釋及遴選到外役監等制度。

不可追殺已定讞案

大法官會議認為，最低法定本刑6月是可易科罰金，但如果依累犯加重，變成不得易科罰金或社會勞動，且累犯規定不分情節一律加重，就算犯罪情節不嚴重，也要因此背負過重刑度，違反憲法比例原則。

此外，裁判確定後，原裁判科刑程序已終結，但刑法48條卻對於同一犯罪行為重覆進行科刑程序，這不是為了維護重要的公共利益，明顯違反憲法一事不再理原則，即日起失其效力。

換句話說，即日起除本件聲請的受刑人可向檢察總長聲請非常上訴平反外，未來檢方不可以對判決定讞的受刑人，再依累犯規定進行「追殺」、聲請加重其刑，目前在監服刑的受刑人可鬆口氣，且法官對於累犯可依個案裁量，決定是否加重最低刑度。

儘管法官普遍叫好，但有民眾認為法律不斷對加害人保障，實在不公平，員警也憂心累犯不怕被抓，要靠重刑嚇阻。中正大學犯罪研究中心昨公布民調，也僅21.9％民眾相信法官可公平公正審案，比前次調查下降1.2%，對司改成效更有高達80.9%表示不滿意。

(中國時報)