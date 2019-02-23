虐兒出氣遭圍剿 受暴婦道歉
吳姓女子指控李姓丈夫外遇又家暴，但她酒後卻把怒氣出在3歲幼兒身上，年初不僅逼子撿拾地上食物吃還動手暴打，並拍下整個虐兒過程，影片外流臉書社團後，引發鄉民公憤漏夜包圍吳家，猶如「肉圓爸」事件翻版。警方將追究吳女虐兒刑責，社會局也已介入安置遭虐幼童。
警方調查，吳女育有2子，15歲長子是與前夫所生，5年前結識44歲李姓丈夫並於婚後生下小兒子，一家4口原本和樂融融，未料2年前夫妻爭吵不斷，去年初吳女向警舉發丈夫擁槍自重，8月間聲請核發家暴令但隨即撤回，李男則在不久後搬離，獨留吳女與2子居住，目前訴請離婚中。
網友前天深夜11時在臉書爆怨公社上傳3段影片，影片中38歲吳女逼迫小兒子將掉落地板的飯粒撿起來吃，兒子遲疑轉頭輕呼「媽媽」，吳女卻抓狂大罵「媽三小」，隨即動手狠摑兒子臉頰。
影片上傳後，引發鄉民公憤並肉搜出吳女位於蘆洲住處，上百名民眾迅速圍聚屋外，蘆洲分局派員荷槍實彈維持秩序，經警了解後發現屋內無人，且虐兒案是1個月前之事，人群才在凌晨3時許散去。
吳女昨凌晨在臉書貼文道歉，指案發當天丈夫對她家暴，她開車逃離時肇事撞人，晚間做完筆錄回家煮晚餐，小兒子卻嬉鬧打翻飯碗，她因壓力大、酒後失控而暴打小孩，強調自己不是壞媽媽，但打小孩就是不對，道歉請求大家原諒。
新北市家防中心表示，吳女已有悔意且配合，目前2名孩童交由親屬安置；家防中心刻協助處理離婚和監護權訴訟等。
(中國時報)
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