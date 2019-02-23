受刑人累進處遇 不受影響
司法院大法官昨對刑法累犯加重刑罰部分宣告違憲，是否將影響矯正機關受刑人的累進處遇？法務部政務次長陳明堂表示，法務部是刑法的主管機關，將參考大法官釋憲意旨進行研究配合修法，對於在監受刑人的處遇，因解釋文並未提及，目前沒有影響。
依監獄行刑法制定的行刑累進處遇條例中，累犯受刑人的處遇條件與初犯、再犯受刑人不同，是否因大法官775號解釋受到影響？陳明堂說，解釋文的範圍沒有提及受刑人在監處遇的部分，目前對於受刑人的處遇條件沒有影響。
現行的行刑累進處遇條例中對於累犯受刑人的處遇條件相對較嚴，攸關受刑人接見及假釋的「責任分數」，累犯受刑人要較一般受刑人增加責任分數1/3才能享有相同待遇，也不能到外役監服刑。
一名矯正人員私下表示，累犯並沒有被大法官解釋為違憲，也就是說行刑累進處遇條例中的「累犯」仍存在，在處遇上只能依法辦理，至於未來對累犯受刑人仍採「從嚴」的規格，將待法務部指示。
至於負責裁判的法官則說，對被告如何量刑，是法官審判的裁量權，刑法第47條累犯規定，讓法官量刑時面對一些前科累累的被告，往往要查前科表，查到頭昏眼花，如今算是把權力還給法官來裁量。
(中國時報)
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