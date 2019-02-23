違建阻防火 敬鵬老董遭訴

2019年02月23日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

平鎮敬鵬工廠大火造成6勇消和2移工命喪火場，桃園地檢署認定董事長黃維金等6高階主管，便宜行事使用易燃材質風管，又在防火間增建違章建築，風管也未定時清理，致風管起火，迅速竄燒到工廠各區，消防員不及撤出缺氧而死，依業務過失致死罪嫌起訴6人，3名消防指揮官查無不法，予以不起訴。

平鎮敬鵬公司去年4月28日晚間9點半遭祝融，埔心小隊長游曜陽、平鎮小隊長李翰霖、山峰分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭與平鎮分隊員林尉熙等6人入室搶救，不幸命喪火場，僅平鎮分隊消防員呂宗郁獲救。

桃檢調查，敬鵬董事長黃維金、前廠務陳姓副總經理、前平鎮廠吳姓廠長、江姓工務部經理4人，2002年在平鎮二廠旁增建平鎮三廠時，為節省成本，使用價格僅防火材質1/5的PP易燃材質風管，又把兩廠1至4樓間的防火間隔，改建成換鞋間，違章面積達623坪，致兩廠相連、防火失效。

案發後，因6名消防人員命喪火場，檢方就現場3名指揮官有無人為疏失進行調查，檢方查出，消防員都證稱第一時間進廠時，1樓燈光正常、沒有火，且員工不慌不忙陸續撤出，相對安全，當時因仍有人受困，7名消防員也採2人1組、資深及資淺人員混合編組分批入室，都符合相關規定。

指揮官在7人入火場不到半小時即下令撤退，7人還有回覆「收到」，無奈到1樓無線電即失聯，加上火場環境惡劣，機具散落、溫度過高、能見度低，還伴隨爆炸和物品墜落，救援人員分23梯次搜救同袍，仍到隔日凌晨近5點才將7人救出，檢方認定3人指揮調度並無疏失。

(中國時報)