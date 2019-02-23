違建阻防火 敬鵬老董遭訴
平鎮敬鵬工廠大火造成6勇消和2移工命喪火場，桃園地檢署認定董事長黃維金等6高階主管，便宜行事使用易燃材質風管，又在防火間增建違章建築，風管也未定時清理，致風管起火，迅速竄燒到工廠各區，消防員不及撤出缺氧而死，依業務過失致死罪嫌起訴6人，3名消防指揮官查無不法，予以不起訴。
平鎮敬鵬公司去年4月28日晚間9點半遭祝融，埔心小隊長游曜陽、平鎮小隊長李翰霖、山峰分隊隊員余佳昇、游博瑜、林伯庭與平鎮分隊員林尉熙等6人入室搶救，不幸命喪火場，僅平鎮分隊消防員呂宗郁獲救。
桃檢調查，敬鵬董事長黃維金、前廠務陳姓副總經理、前平鎮廠吳姓廠長、江姓工務部經理4人，2002年在平鎮二廠旁增建平鎮三廠時，為節省成本，使用價格僅防火材質1/5的PP易燃材質風管，又把兩廠1至4樓間的防火間隔，改建成換鞋間，違章面積達623坪，致兩廠相連、防火失效。
案發後，因6名消防人員命喪火場，檢方就現場3名指揮官有無人為疏失進行調查，檢方查出，消防員都證稱第一時間進廠時，1樓燈光正常、沒有火，且員工不慌不忙陸續撤出，相對安全，當時因仍有人受困，7名消防員也採2人1組、資深及資淺人員混合編組分批入室，都符合相關規定。
指揮官在7人入火場不到半小時即下令撤退，7人還有回覆「收到」，無奈到1樓無線電即失聯，加上火場環境惡劣，機具散落、溫度過高、能見度低，還伴隨爆炸和物品墜落，救援人員分23梯次搜救同袍，仍到隔日凌晨近5點才將7人救出，檢方認定3人指揮調度並無疏失。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。