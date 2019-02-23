2女控台大暴力男 囚虐當性奴

2019年02月23日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

就讀台灣大學的謝姓學生，遭2名女子指控對其軟禁、性侵和虐待，警方已受理報案進行調查，不過，謝姓學生早在去年就曾因毆打咬傷當時的同居女友，被台北地檢署檢察官向法院聲請家暴令，之後因女方撤告，才對謝某不起處分，台大表示，性平會在19日接到檢舉，已立案調查，並進行輔導、諮詢。

2名被害女子相繼報案，指台大謝姓學生將她們當成性奴，施以軟禁、性侵、澆熱水、勒脖、毆打等暴行，交往過程中，不但動輒拳腳交加，還會拿走她的衣物「防止逃走」如同軟禁。

謝姓男學生去年就被當時的同居女友控告家暴，對她痛毆還咬傷臉頰。北檢調查，去年8月6日間，謝和未滿20歲的女友在校外租屋同居，但2人發生爭執後，謝一時找不到女友，待她回家後竟遭徒手痛毆。

該女提告被家暴，並提出驗傷單，顯示臉部有咬傷痕跡、身體有擦挫傷，但被害人不敢告訴家人被同居人毆打，提告後又生撤告念頭，並繼續同居，檢方認定謝某情緒失控、有暴力立即危險性及再犯之虞，兩度向法院聲請核發保護令。

檢察官當時顧慮被害人的安全，傳喚謝男到案，諭知依家庭暴力防治法規定，不准再出現毆打行為，且必須遠離女方至少200公尺，並告知謝某若違反規定，將向法院聲請羈押。

謝男在收到2個保護令後「表現良好」，再沒有暴力舉動，被害人決定撤告，因家暴屬告訴乃論，檢察官依法做出不起訴。

(中國時報)