擄建商簽本票 3煞辯討5億賭債

2019年02月23日 04:10 中國時報 李文正 ／台北報導 ／台北報導

廖姓建商今年初遭人強行押走帶往山區囚禁10小時，遭逼簽下1億元本票後獲釋，警方獲報鎖定陳姓男子等3人追查，3人知悉被鎖定，昨到北投警分局投案，辯稱雙方有高達5億賭債糾紛，受人指使找廖討債，檢方複訊後，依加重強盜罪聲押3人。

58歲廖男在北投興建房屋外，還擔任當地綜合市場董事長，廖15年前，曾因經營百家樂賭場遭警逮捕，近年則從事工程相關事業。

廖向警方表示，1月3日，他開車行經承德路7段、關渡平原附近巷弄，遭人製造假車禍，他下車查看，其中一人拿出電擊棒攻擊他，並強擄上車、矇眼簽下1億元本票。他說，不知道實際數字，歹徒只讓他看到簽名處，經過10幾小時，才放他離開，始知在新北市八里山區。

廖逃脫後向警方報案，警方調閱監視器以車追查，昨天上午，陳嫌與2名同夥在律師陪同下到警局說明，供稱受人指使找廖男要債，由於仍有部分疑點和共犯在逃，全案由檢警擴大偵辦。

(中國時報)