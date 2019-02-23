擄建商簽本票 3煞辯討5億賭債
廖姓建商今年初遭人強行押走帶往山區囚禁10小時，遭逼簽下1億元本票後獲釋，警方獲報鎖定陳姓男子等3人追查，3人知悉被鎖定，昨到北投警分局投案，辯稱雙方有高達5億賭債糾紛，受人指使找廖討債，檢方複訊後，依加重強盜罪聲押3人。
58歲廖男在北投興建房屋外，還擔任當地綜合市場董事長，廖15年前，曾因經營百家樂賭場遭警逮捕，近年則從事工程相關事業。
廖向警方表示，1月3日，他開車行經承德路7段、關渡平原附近巷弄，遭人製造假車禍，他下車查看，其中一人拿出電擊棒攻擊他，並強擄上車、矇眼簽下1億元本票。他說，不知道實際數字，歹徒只讓他看到簽名處，經過10幾小時，才放他離開，始知在新北市八里山區。
廖逃脫後向警方報案，警方調閱監視器以車追查，昨天上午，陳嫌與2名同夥在律師陪同下到警局說明，供稱受人指使找廖男要債，由於仍有部分疑點和共犯在逃，全案由檢警擴大偵辦。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。