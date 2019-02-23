柯酷吏性格 給升官也沒人要
北市府鬧人才荒，迄今還有3首長待補，有局處連副首長都閃人，面對市府找無人、甚至人才出走，柯文哲竟是要求局處首長提出三個備位人選，挨批拆東牆補西牆，但其實柯的「酷吏」性格，加上屢次上演「分手後反目成仇」窘境，使得人才紛紛卻步，連府內事務官對升官首長也是「能閃就閃」。
促提備位人選 挨批
據了解，本周市政會議中，柯詢問北藝、北流工程延宕一事，新上任文化局長蔡宗雄表示，因為首長更迭較頻繁，因此造成政策不能連貫，但柯不以為然，認為僅是推諉之詞，要求現任首長都提出3個備位人選並接受他面談。
柯文哲22日受訪說，每個首長上任要開始培養接班人，過去比較沒有注重，現在會開始注意，媒體追問是否承認人才流失太快？柯則稱，人才培養是百年大業，特別是財經小組、各局處首長的訓練應該要有一套長遠的做法。
北市府祕書長張哲揚表示，市長用意在於縮短首長出缺時的空窗期，若由首長提出建議名單作為人才資料庫，就能避免發生首長懸缺過久情形。但他強調，仍須依循遴選機制，並非僅從首長推薦的3人中選1人。
抵死不升官 太詭異
不過，盤點柯任內調離人數，一級首長部分共有24人，相較於郝龍斌時期的25個，不相上下，但柯市府卻多次上演「分手後無法做朋友」戲碼，如前觀傳局長簡余晏、前祕書長蘇麗瓊、前都發局長林洲民等，也讓有意報效的人才不敢恭維。
另外，柯的行事作風，也讓不少府內公務員無法接受，過去柯市府首長離職，不少繼任人選都是原單位的副首長，但其實後來不少有資格的事務官對高升柯的首長卻都是「抵死不從」，根本不願投件參與遴選，這也是柯市府首長補不齊的原因之一。而市府內這種「抵死不升官」的詭異情況，知情人士透露「最大癥結點還是在柯身上」。
(中國時報)
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