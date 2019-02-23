陸海空皆美 深澳將成第5風景區
新北市深澳漁港周邊海陸空生態資源豐富，圖為象鼻岩。（譚宇哲翻攝）
新北市深澳漁港周邊海域擁有豐富海洋資源與地形景觀，更有國內列為一級保育類動物的猛禽遊隼，新北市觀旅局22日宣布將委託專業單位評估，深澳地區有望成為新北市第5個市定風景特定區；但從2016年地方積極爭取的大豹溪風景特定區，去年底因可行性計畫評估未達標準遭駁回，地方怨嘆三鶯彷彿是被遺忘的角落，觀光產業無法進一步發展。
觀旅局表示，深澳附近海岸長年受海蝕風化形成奇岩怪石，除了民眾熟知的酋長岩、象鼻岩外，還陸續發現包括神似犬隻的造型石，沿岸也有豐富的蕈狀岩、豆腐岩等，地形景觀豐富。
海蝕地形 奇岩怪石吸引人
此外，市府也已於2014年公告畫設瑞芳保育區，維護海洋生態，隨著保育有成，海底已出現大海扇珊瑚群、玫瑰花園珊瑚群，更意外發現極罕見生物「龍女簪」在此處落腳；基隆鳥會調查也指出，全世界瞬間俯衝速度最快、國內列為一級保育類動物的猛禽遊隼，在北海岸及東北角等地，共有10個穩定樣區，其中在深澳象鼻岩已確認有一遊隼巢位。
觀旅局長張其強表示，新北市現有烏來、碧潭、九份、十分瀑布等4個風景特定區，皆以天然風景或特殊地形受到遊客喜愛，深澳一旦成為第5個市定風景特定區，將是台灣各縣市當中，唯一兼具陸海空生態資源的風景特定區。
設風景區 瑞芳三鶯兩樣情
市議員林裔綺表示，樂見市府願意為深澳帶入更多觀光動能，也希望開發上應以保障居民權益為優先。
對此新北市議員蘇泓欽則說，市府有意將深澳意規畫為市級特定風景區，但新北市唯獨西南區域的土城、樹林、三峽及鶯歌，迄今仍沒有一個市級以上的風景區，大三鶯彷彿是被遺忘的角落，觀光產業遲遲無法再提升。
(中國時報)
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