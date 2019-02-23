桃捷綠線潛盾流標5次 議員轟

2019年02月23日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園捷運綠線GC02以及GC03潛盾標共流標5次，22日在市議會引發多位議員炮轟，市議員魯明哲先批，民進黨立委鄭寶清對外聲稱爭取中央1300億元預算，到底實情如何？捷運局長陳文德說，中央確實只補助397億元，其餘靠市府預算與自償，總經費982億元；另外鐵路地下化期程恐延宕，也引發議員不滿。

仍需市府預算與自償

魯明哲、劉茂群、詹江村議員要求說明捷運綠線工程總經費到底是不是982億元，畢竟立委對外宣稱爭取1300億元經費，陳文德表示總經費982.64億元，除中央補助，還需市府預算與自償。

另外，議員李光達則指出，鐵路地下化本說好綜合規畫報告今年中核定，但卻又被延宕至年底，直指市府是政策跳票，而蔡永芳議員要求鐵路地下話切換通車期程是否可在2026年如期完成，陳文德回答「盡量」（勁量），反應很快的蔡還調皮回答，「我還鹼性電池」。

鐵路地下化恐延宕

捷運綠線全線約27.8公里，計畫總經費約982.64億元，GC01標已於去年10月分別於八德及蘆竹動工，GC02標於去年9月10日第1次公告招標，11月26日第1次開標流標，迄今2次流標。GC03標於去年7月4日第1次公告招標，9月18日第1次開標，迄今3次流標，皆無廠商投標。

牛煦庭議員認為，縣府時代是大統包，如今分割成6個標案，不僅增加介面整合成本，如今流標又要追加預算，當初決策有問題。

預定3月再上網招標

陳文德表示，經檢討流標原因，因標案採統包工程，包含細部設計及工程興建，廠商考量近期大宗原物料價格持續上漲，必需負擔財務及工程上的風險，導至流標，目前進行預算檢討及工期調整，修正完成後預定今年3月再次上網公告招標，第一階段預定於2025年底陸續通車，若能順利招標，應該不會影響工程進度。

(中國時報)