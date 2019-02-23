盧秀燕率7縣市 擴大治理平台

2019年02月23日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

去年底選舉，國民黨在中彰投苗大獲全勝，苗栗縣長徐耀昌22日參訪台中市府，建議市長盧秀燕當領頭羊，擴大區域治理；盧表示，將連繫雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，加上新竹縣長楊文科，串連7縣市首長，打造中台灣治理平台，她會到中央發聲，當大家的班長、服務生。

團結爭取資源

現任交通部長、前台中長林佳龍任內發起「中彰投苗區域治理平台」，盧秀燕表示，中彰投苗之外，還要擴大到雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，與曾擔任中科管理局長的新竹縣長楊文科，攜手中部7縣市首長成立中台灣區域治理平台。

盧秀燕說，擴大中部共同治理範圍，團結力量大，未來會加強聯繫空汙議題，空氣沒有地區性，大家都要參與防治，另包括經濟發展、交通建設連結，都是各縣市重大施政，爭取資源不再單打獨鬥。

「中部地區要團結！」盧秀燕與徐耀昌強調，中部地區長期被漠視，希望中央政府對中部可以更加重視，不管是預算或是建設的補助，都盼望能獲得關愛眼神。

扮領頭羊發聲

盧秀燕說，她每周都會出席行政院會，未來擔任中台灣各縣市的班長與服務生，上任以來即重視周遭鄰近縣市的夥伴關係，從新竹、苗栗、台中、南投、彰化一直到雲林、嘉義，指派由副市長楊瓊瓔到中部縣市拜會。

盧秀燕有立委6連霸資歷，與中部多名首長又曾為立院同事，盧登高一呼，藍營組成區域治理平台、打團體戰，串成中台灣「七龍珠」，也為盧秀燕建置更大的政治實力。

(中國時報)