雲林營養午餐 升級雙主菜
雲林縣府國中小營養午餐每人每餐食材費只有23.8元，低於全國平均的30.9元，縣長張麗善爭取到民間支持，為孩子「加菜」加營養，本月25日開始，每人每餐補助7.1元，而且提供雙主菜，預估1年經費約需8500萬元，全由台塑集團贊助。
1年經費8500萬元
斗六市鎮南國小22日表演精采相聲及話劇等，慶賀這項利多的健康消息。張麗善、副縣長謝淑亞與教育處長邱孝文、財政處長張裕忠等人啟動「營養升級，健康加值」燈，宣告縣內國中小午餐營養再前進。
張麗善指出，雲林是農業縣，為全國食材主要產地，理應享受最優質又實惠的午餐品質，可是事實卻不然，縣內每人每餐食材費與全國平均相差7.1元，尤其，特偏、偏遠及小型學校又占全縣學校71％，若提高午餐收費，對家長是沉重負擔，所以，提升的食材費全由縣府負擔。
教職員也受惠加菜
邱孝文表示，除了學生外，補助對象也擴及教職員，而且每周加菜2次，供應雙主菜，例如雞腿、魚片或點心等，讓菜色更豐富，並優先採用雲林在地食材，以保新鮮，同時有專業營養師設計菜單及把關。
雲林全縣共有186所公立國中小、近5萬5000名學生與教職員工，食材費補助每年預計需支出8500萬元，台塑集團已經允諾全額贊助，俾敦親睦鄰。
(中國時報)
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