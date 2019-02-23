高雄擬2年時間推雙語環境
高雄廣播電台與7所大專院校英語相關系所及計程車隊合作，力推城巿雙語政策，高雄市長韓國瑜21日充當臨演，扮成「阿兜仔」外國遊客，與小黃運將對談英文，還不忘虧一下北巿長柯P，脫稿稱讚運將的英文比柯P好。
盼帶動風氣 擬獎勵升遷
韓國瑜表示，高市府將以2年時間，推動雙語環境，獎勵所屬公教、警察與消防人員學習英語，並能優先獲得拔擢升遷，強調就像武俠小說裡的高手內力很強，但招式不夠，因此給他擂台表演幾次後，英文就會變得很好。
他說，台灣人學英文吃虧的地方在於不敢講，其實很多人基礎非常好，像柯P的英文一定非常好，實力雄厚，可是應用的環境少。因此巿政府要引領「風氣」，打造雙語環境，他也強調，會獎勵升遷，但不會有任何罰則。
與國際接軌 增雙語節目
韓國瑜表示，台灣資源匱乏，土地僅占全球萬分之3、人口占千分之3、工業產品等占百分之3，單靠1天幾個小時的廣播，或者第四台的英語教學，絕對不夠，各行各業與城市應加快雙語情境速度，與國際接軌。
高巿府新聞局表示，3月1日起，高雄廣播電台規畫的雙語節目時數將從每星期10小時，提升為53小時40分鐘，如果以目前每天播音20小時，雙語節目比例由每周10％增加到38％，並與7所大專院校，合作製播雙語節目。
另外，總統府發言人黃重諺日前臉書貼文「土包子喝醉，只會變成喝醉的土包子」，暗酸高雄巿長韓國瑜，高巿府觀光局長潘恒旭回敬預告將辦包子大賽，雙方較勁意味濃。韓國瑜昨受訪時對此表示，他不對號入坐，但自我解嘲是土包子頭，會去頒獎。
(中國時報)
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