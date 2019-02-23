議員酸柯最可能落跑 應先提備胎
台北市長柯文哲上任至今接連24個局處首長去職，現在市府內閣也有多名正副首長懸缺，沒想到，柯文哲竟在市政會議要求現任首長提出3名備位人選，作為未來首長出缺時啟動遴選參考。國民黨議員游淑慧反酸，柯是最可能落跑的人，應該先提出3個市長備胎人選；民進黨議員許淑華則指出，儲備制度是鬥爭的開始，屆時官員為討好柯內部互鬥，市府人事更不得安寧。
游淑慧指出，過去柯聲稱會公開徵才，現在不僅幾乎沒有公開徵才，竟然還要先找好備胎人選，最大原因在於首長異動太頻繁，必須先找好預備人選，但也因首長頻頻換人，導致市政推動不連貫，像是跨年、台北燈節都是前觀傳局長陳思宇規畫、發包，卻要接手的人承擔責任。
游淑慧說，柯文哲效法皇帝秘密立儲機制，不符合民主政治精神，如果真的要提備胎人選，柯應該優先提出3名市長備胎，畢竟他積極準備參選2020總統，恐成為落跑市長。
「非常荒謬！」民進黨議員簡舒培表示，小內閣是要依據市長施政藍圖推動市政發展，但局處首長常常換人，如何順利推動市政？簡舒培認為，柯文哲出此下策最大原因就是為自己預留後路，一旦政策出問題就可以推別人，這也是離開市府的人幾乎都在罵柯的原因。
許淑華表示，歷任市長從陳水扁、馬英九、郝龍斌，任內局處首長折損率都沒有像柯那麼高，像文化局長4年換4人，造成台北市文化一直沒有好的進展，最大問題不在官員，而是柯不懂得惜才的心態應該改變。
(中國時報)
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