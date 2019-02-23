塞怕了 基金公路擬增闢1車道

2019年02月23日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基金公路是新北市金山萬里通往基隆市的重要道路，每逢尖峰時刻與假日都會嚴重塞車，公路總局除計畫縮減萬瑞快速道路與基金二路出口分隔島以增加1線道，讓基金公路的萬瑞線可多出1個車道，另也將重啟外環道興建計畫徹底解決塞車問題。

每天交通尖峰時刻基金公路往往都「塞到爆」，連大武崙工業區與巷弄都會被當成往萬瑞快速道的替代道路，其中萬瑞快速道路出口匯入基金二路處，一直到西濱公路起點約5公里的路長，更是塞車熱點。

基金一、二、三路自去年底移交給公路總局一區處基隆工務段維養後，基隆工務便計畫在萬瑞快速道路與基金二路出口處，縮減100公尺的中央分隔島，讓萬里往快速道路方向可增加1條車道與儲車空間，預計最快年底完工。

(中國時報)