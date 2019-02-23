籌備2021燈會 林智堅赴屏東取經
新竹市已確定成功爭取到2021台灣燈會主辦權，市長林智堅21日晚間特別率市府團隊參訪位在屏東大鵬灣的2019台灣燈會，體驗國際級觀光盛事，為2年後的燈會作準備，市府團隊有信心屆時會推出令全國甚至國際驚豔的台灣燈會。
為了汲取台灣燈會的經驗，接力籌備2021台灣燈會在新竹市，林智堅前晚到屏東燈會區考察，先了解燈會的指揮中心與交通控制中心規畫交通疏導的祕訣，之後也走訪燈會區，欣賞各式展燈。
林智堅指出，屏東燈會現場是以數位無線圖傳監控系統，即時監測燈區周邊道路狀況，並擬定38套劇本，因應可能發生的交通狀況，可供團隊疏導參考，考量新竹市腹地有限，交通規畫更成學問，該系統非常值得借鏡參考。
對於燈會區，林智堅則表示，今年的屏東台灣燈會成功亮眼，外媒也都可以看到成果，屏東縣在短短1年籌畫如此精彩感動的燈會，很令人敬佩，這次燈會不僅有傳統燈會元素，還有創新發想，讓新竹市府團隊獲益良多。
行政處長白舒樺指出，2021年新竹市首次爭取到燈會主辦權，深感榮幸，新竹市有豐富的美食、美景、多處古蹟和歷史建築，具深厚的歷史人文底蘊，加上高科技及玻璃產業加持優勢，市府將妥善規畫並全力以赴，結合新竹市積極推動中的「步行城市計畫」，展現新竹市在地資源與特色，融合科技與文化，讓世界看見台灣的美麗、活力與創意。
(中國時報)
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