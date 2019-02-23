清境高空步道 二期拚4月完工

2019年02月23日 04:10 中國時報 廖肇祥 ／南投報導 ／南投報導

南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道前年5月啟用以來，遊客人潮雖無法與剛揭幕時相比擬，南投縣府評估每月觀光效益有仍6萬人次，因此推展第二期工程，路線擬由青青草原南票口至北票口規畫，預計今年4月底完工。

仁愛鄉清境高空觀景步道第一期工程，從清境國民賓館至青青草原南票口，全長1.2公里，2017年5月27日啟用，讓遊客避開台14甲線壅塞車流，也能遠眺壯麗山景，開幕初期人氣鼎盛，不到1年即突破百萬遊客人次，啟用迄今門票收益破7000萬元，第一期工程費4700萬元已回本。

隨著各地天空吊橋、景觀步道退燒，清境高山觀景步道面臨人氣下滑，但縣府觀光處指出，清境是高人氣景點，每年逾百萬遊客上山，高空觀景步道兼具觀光與通行安全，每月平均有6萬餘人次，相較其他天空吊橋、步道人潮相對穩定，盼延長遊客觀光時間，創造更多清境消費機會。

縣府另規畫清境高空觀景步道二期工程，從青青草原南票口延伸至北票口，長度800公尺，縣府向交通部觀光局爭取補助2700萬元，縣府自籌900萬元，工程已動工，預計4月底完工，步道總長達2公里，從國民賓館至青青草原南、北端票口，人潮密集的景點皆涵蓋在內，預期能提升觀光效益與遊客安全。

(中國時報)