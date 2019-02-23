保固高鐵 李籲防治地盤下陷
前內政部長李鴻源22日拜會雲林縣長張麗善，研討濁水溪揚塵與地層下陷防治問題，強調高鐵比輕軌重要，應把防治地盤下陷優先入列前瞻計畫；並建議設立養生村，提升醫療環境，吸引其他縣市老人移居雲林養老。
李鴻源和第四河川局長李友平拜訪張麗善，張稱許李是治水、治揚塵及防治地層下陷的專家，希望為雲林提供寶貴意見，張麗善當面盛邀李鴻源擔任雲林縣政顧問，李爽快應允並接下聘書。
據縣府水利處掌握，近2、3年來因乾旱、水情不佳，土庫、虎尾交界的高鐵沿線地盤受影響，2017、2018年約下陷6.6公分，讓李鴻源十分憂心，認為應開始討論如何釋出農地、改變耕種行為及灌溉，減少農業用水等。
李鴻源說，前瞻那麼多預算，光是輕軌經費就很驚人，但高鐵和輕軌熟重熟輕，相信大家都知道，要建輕軌不如把錢拿來好好保固高鐵，將高鐵沿線地層下陷防治計畫列入前瞻。
李鴻源認為，若要設滯洪池儲水治洪，亦需考量景觀、都市計畫及產業發展，跨局處統整及請專家成立專案小組，再向中央提出綱要計畫，才能畢其功於一役。至於濁水溪揚塵，將協助導入無汙染氫能電網，抽溪水覆蓋高灘地，東北季風來臨前，可望逐步解決縣民「吃飯拌沙」困擾。
此外，李鴻源建議張麗善朝雲林邁向「亞洲的老人養生村天堂」目標，提升醫療環境，不僅吸引異鄉遊子返鄉養老，更能吸引高物價縣市老年人口移居，開創銀髮產業展。
高鐵公司表示，該公司隨時監測沿線地層變化，雲林路段雖有下陷，但屬大面積均勻沉陷，目前安全無虞。張麗善也說，雲林高鐵沿線下陷情況愈趨穩定，但為了安全，會持續觀察及掌握。
(中國時報)
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