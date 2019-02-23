agoda春節亞洲最愛 高雄排第5

2019年02月23日 04:10 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

人真的進來了！國際知名訂房網站Agoda公布，春節期間亞洲人最愛旅遊十大城市，高雄首度入榜，就擠進第5名，而國人訂房的亞洲十大城市，高雄則為冠軍，擠下連續2年冠軍日本東京，共帶來140萬旅客訪港都。

高市觀光局長潘恒旭分析，主因是新聞熱度高，不分國旅或亞洲等其他國家旅客，都願來高雄一探究竟，高雄也成為海內外媒體寵兒。加上名人牌奏效，大大打開高雄知名度，華僑也紛紛搶進高雄旅遊。

潘恒旭表示，韓市府與前朝的觀光行銷策略大為不同，如今行銷多元化，密集安打得分，觸碰到原本未接觸的族群。他預告接下來活動滿檔，3月23日在旗津舉辦月圓派對、5至7月春吶、春浪、泡泡趴接力上場，一網打盡年輕人市場。

另外，將在林園「市境之南樹」舉辦日光音樂會、西子灣舉辦月光音樂會，邀請歌手、樂團，打造全新文化品牌。5月則推軍事觀光開發壽山、鼓山、林園等洞穴；6、7月則在六龜、茂林推夏令營，澄清湖救辦盛大露營活動。

Agoda公布春節期間亞洲人熱愛的十大旅遊城市，高雄首次進榜名列第五，打趴新加坡、吉隆坡、沖繩等城市。國人的排行部分，高雄居冠打敗2、3名的台中及台北。高雄唯一的國際級飯店英迪格酒店指出，春節期間住房率近滿房，本國人占43％、亞洲（台灣以外）40％、美歐等國為16％。

(中國時報)