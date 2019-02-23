北農總座遭批兩邊賺 銓敘部今討論
北農總座翁震炘原是農委會農金局副局長，後以留職停薪方式接任北農總座，但合法性遭質疑，據悉，銓敘部23日將邀集農委會、北農、北市府等單位開會釐清疑義。北市議員游淑慧說，翁留職停薪「兩邊賺」，對於北農、農委會都不公平，質疑一個年薪超過200多萬的職務，真的找不到一個專職經理人嗎？
游淑慧表示，翁雖留停，但按照銓敘部法令他還是公務人員，基本上不得兼職，也不能擔任民間企業的負責人，農委會推派翁是運用公務員留職停薪辦法中配合國家重點科技、推展重要政策借調至公民營事業機構，但實在不能理解北農業務與國家重要政策的關聯性，顯然不符合規定。
游淑慧進一步指出，翁留停對於北農來說不公平，好像留一個後路，不知這個人何時會離開；一方面對於農委會的同仁也不公平，等同一個職等被卡住，影響整體升遷，翁留停的目的就是要占著公務人員的年資，又要領北農的薪水，說白了就是為了自己的利益著想。
游淑慧不滿表示，銓敘部、監察院的認定將有指標性意義，只要此大門一開，未來恐有一堆公務員都辦留停到民間單位賺錢。
對此，翁震炘說，未來就算回到農金局也不一定會當副局長，記者詢問是否會擔心明天開會結果影響北農職務，翁則說，開會只是討論北農組織型態，跟（職務）有甚麼關係？
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。