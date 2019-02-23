北農總座遭批兩邊賺 銓敘部今討論

2019年02月23日 04:10 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農總座翁震炘原是農委會農金局副局長，後以留職停薪方式接任北農總座，但合法性遭質疑，據悉，銓敘部23日將邀集農委會、北農、北市府等單位開會釐清疑義。北市議員游淑慧說，翁留職停薪「兩邊賺」，對於北農、農委會都不公平，質疑一個年薪超過200多萬的職務，真的找不到一個專職經理人嗎？

游淑慧表示，翁雖留停，但按照銓敘部法令他還是公務人員，基本上不得兼職，也不能擔任民間企業的負責人，農委會推派翁是運用公務員留職停薪辦法中配合國家重點科技、推展重要政策借調至公民營事業機構，但實在不能理解北農業務與國家重要政策的關聯性，顯然不符合規定。

游淑慧進一步指出，翁留停對於北農來說不公平，好像留一個後路，不知這個人何時會離開；一方面對於農委會的同仁也不公平，等同一個職等被卡住，影響整體升遷，翁留停的目的就是要占著公務人員的年資，又要領北農的薪水，說白了就是為了自己的利益著想。

游淑慧不滿表示，銓敘部、監察院的認定將有指標性意義，只要此大門一開，未來恐有一堆公務員都辦留停到民間單位賺錢。

對此，翁震炘說，未來就算回到農金局也不一定會當副局長，記者詢問是否會擔心明天開會結果影響北農職務，翁則說，開會只是討論北農組織型態，跟（職務）有甚麼關係？

(中國時報)