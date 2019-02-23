旺旺大博會 明新秀VR、AI技術

2019年02月23日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹縣報導 ／竹縣報導

邁入AI及VR世代，新竹明新科技大學培植科技人才，推出「智慧咖啡豆分類機」、「足球機器人」及「VR投籃機」等AI技術應用教學成果，吸引有志投入科技產業的學生加入學術行列，23、24日將於旺旺大學博覽會展出科技應用成果。

校長林啟瑞表示，本周末於北中南舉辦的2019大學博覽會，明新科大將分別在台北、台中場展示「智慧咖啡豆分類機」、「足球機器人」及「VR投籃機」。台北、台中現場將設置「VR投籃遊戲」，玩家透過VR頭盔，可以逼真地觀看投籃競技場景，並透過搖桿點取籃球，並順勢將籃球拋出。

台北場的「智慧咖啡豆分類機」則將吸引咖啡愛好者的目光，利用目前最熱門的人工智慧技術，事先蒐集數千張「好豆」與「瑕疵豆」照片，建立辨識瑕疵豆的軟體，再利用樂高機器人套件設計咖啡豆輸送機構，進行影像辨識篩選，降低篩選咖啡豆的人力與時間成本，提高品質。

近年產業及學術界紛紛開發AI技術應用，明新科大讓學生透過實際作品開發，學習軟體與硬體的製作，訓練學生分析問題與解決問題的能力。

林啟瑞說，明新科大坐擁新竹科學園區與新竹工業區的產業資源，產學資源豐富多樣，教學核心價值著重培育實務人才，並推動跨領域的「創新、創意、創造」教學型式，培養學生創新思考及實務應用的跨域能力。

(中國時報)