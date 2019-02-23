大雅小麥季 228追黃金麥浪

2019年02月23日 04:10 中國時報 王文吉／台中報導

麥浪來襲！大雅小麥產業文化節將在228連假首日登場，適逢大雅區農會創會99年，特別打造LOVE麥牆及彩虹愛心鵲橋，另有麥田迷宮、濃情瞭望台等，營造年輕戀人喜愛的麥田春色。麥農表示，受暖冬影響，小麥成熟時間不定，要看到整片黃金麥浪的機會不大，可能會「黃中帶綠」。

大雅區農會22日在寶興宮旁麥田舉辦搶先看，許多幼兒園學童到場體驗麥田迷宮、走LOVE鵲橋、逛波斯花田。祕書黃清吉表示，適逢該會創會99年，以「情訂麥鄉．儂情久久」為主題，並選定於西洋情人節與白色情人節間舉辦，除展示小麥文化特色，也在麥田融入「愛情」元素，營造甜蜜的麥鄉輕旅行。

28日當天著情侶裝或親子裝到場，還可獲小麥米及訂情麥束的「同心麥LOVE」禮品組，親子可報名參加竹蜻蜓、麥鄉手札、麥穗皮飾等手作活動，還有「情訂麥LOVE」攤位尋寶、街頭藝人表演及麥鄉美食等。

大雅區農會指出，當地從日據時期推廣種植小麥，1996年以前與當時的公賣局埔里、南投、嘉義等酒廠契約生產製酒用小麥，紹興酒就是其產品，全盛時期每年冬天到處都可欣賞到黃金麥浪。

今年大雅小麥栽培面積150公頃，農會與金門縣農業試驗所契作約87公頃，共他面積為大雅雜糧合作社與瑞展商行契作種植，今年受暖冬影響，小麥早熟，每公頃產量約3500公斤。

(中國時報)