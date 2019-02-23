麥寮工業港 白海豚出沒

2019年02月23日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

台塑六輕廠區內的麥寮工業港日前發現白海豚出沒，六輕表示，去年底麥寮工業港通過生態港認證，成為全台第1座生態工業港，目前持續進行海洋生態調查，證明工業港也可兼顧環境生態保護。

麥寮工業港巡港人員日前進行港口巡查，意外發現數群海豚蹤跡，馬上回報「這裡有4隻白海豚在玩耍」、「目前在麥寮港發現一群海豚，真的非常漂亮」，大家都很興奮海豚群造訪，尤其是罕見的白海豚。

六輕管理部副總陳文仰表示，麥寮工業港區目前已由環保署公告為甲種海域，代表水質達到海水浴場的標準，港內不時有曼波魚、海豚等大型魚類現蹤，水域內還有各種珊瑚。

生態保育人士指出，在台灣海域出沒的白海豚因台灣海峽阻隔，與大陸沿海地區的白海豚族群有細微差異，由於白海豚屬於易受衝擊物種，若水質不佳便會遠離，其生態可做為地區海域水質優劣的參考指標。

漁民也說，在雲林外海捕魚偶爾會看到白海豚，漁民認為牠們會帶來好運，只會遠遠觀看不會捕捉。

(中國時報)