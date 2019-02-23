房市熱 上半年推案爆10年大量
韓流為高雄房市增溫，高市不動產公會22日舉辦今年房市展望，房市委員會主委呂金發指出，新市府上任後，市場多了機會但也充滿挑戰，建商期許「看見煙火也要有柴火」，有了庶民經濟當領頭羊，真正的產業政策讓大家充滿期待。
「高雄名氣從來沒有像現在這麼響亮過！」呂金發認為，今年是韓國瑜執政後，改變高雄最好起步，讓大家對房市充滿期許，「高雄發大財」這類經濟議題，將持續發酵到總統大選，甚至再久。
他分析，今年新成屋將供不應求、預售屋可能會供大於求，但市中心60坪以下，或是蛋白區的一字頭首購型產品，整體表現應精采可期。至於預售屋，光上半年至少8000多戶推案量，不但爆10年來大量，許多同區多案齊發，恐出現「打群架」狀況。
他也從政策面來看，房地合一等稅制的不友善，這2年市場50坪以下產品占整體去化量8成，投資客可選擇產品還是少數，整體市場還是會以首購型、自住型的基本盤為主。
他認為，從趨勢面來談，建商呈現「大者恆大、本大利小」態勢，大部分公司會被邊緣化，只有看戲的份，唯有把身體練好，才有實力跟大公司一起打群架。
高市不動產公會理事長張永義則提到，營建成本每坪上漲1萬元、地價也上揚，皆是建商困境。此時的高雄正要飛黃騰達，推案量也變多，但呼籲公會建商需控制推案量，也不要趁機大漲，才能讓高雄房市走的長久穩健。
(中國時報)
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