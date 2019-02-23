快捷公車傳停駛 高鐵苗栗站澄清
中國時報
巫靜婷／苗栗報導
破除謠言！有民眾近日在網路PO文指出，駕駛高鐵快捷公車的司機向她表示，苗栗高鐵快捷公車因高鐵不再補助，將駛至2月底結束，僅留下雪霸線照常營運，苗栗高鐵22日駁斥謠言指出，日前已決議為善盡社會責任，接駁公車將繼續行駛，票價、路線、班次、時間皆不變，對於司機誤傳已轉知客運業者加強教育宣導。
竹南地方臉書社團20日刊出1則熱心網友的分享文，內容指出，金牌客運駕駛高鐵快捷公車的司機向她表示，因高鐵取消補助，加上搭乘人數過少，客運在沒有補助的情況下，決定停駛，目前只營運到2月底，屆時僅留下雪霸線繼續營運，引起許多民眾留言討論。
高鐵苗栗站回應，台鐵豐富新站開通以來，竹南、頭份民眾多以台鐵轉乘為主，考量快捷公車搭乘人數少，與營運成本不符，日前預計將101A竹南科學園區線停駛，但經交通部居中協調後，高鐵為善盡社會責任，保障偏鄉交通資源順暢，已取消停駛計畫，維持接駁公車營運行駛，票價、路線、班次、時間皆不變。
高鐵苗栗站公關侯慧貞表示，針對民眾質疑公車和高鐵班次時間難銜接，高鐵經過2次調整接駁公車班次、時間，無論是進站或出站皆保留10分鐘以上的轉乘時間，經計算，民眾以正常步伐行走，轉乘站至高鐵的路程，僅需花費約5分鐘，轉乘銜接尚無疑慮。
立委陳超明國會辦公室執行長邱俐俐表示，以「城市都心」為概念的高鐵快捷公車，實際觀察其最大運輸量偏低，依企業經營來說，不符成本當然會取消，復駛是暫緩之計，中央與地方政府應致力打造「一日生活圈」，讓苗栗的低房價成為優勢，吸引都市民眾移居苗栗，降低居住成本外，也可提升高鐵服務使用率。
(中國時報)
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