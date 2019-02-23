淘汰二行程機車 彰化補助加碼
彰化縣機車81萬輛，其中二行程機車4萬8000輛，排放碳氫化合物廢氣約四行程機車的18倍；彰化縣環保局積極淘汰二行程機車，今年補助加倍送，縣府加碼1500元，加上環保署補助500元，每輛可領2000元，二行程換購電動車，最高補助2萬5000元，中低收入戶最高3萬元。
二行程機車排放廢氣中的碳氫化合物排放量約為四行程機車的18倍，加上零件設備老舊劣化等，易產生高濃度細懸浮微粒，造成空氣汙染，危害健康。彰化縣環保局積極加速汰換二行程機車，並推廣民眾使用低汙染運具，去年汰換1萬1000輛二行程機車，今年目標是1萬5000輛。
彰化縣長王惠美呼籲，大家一起來改善空氣品質，把握優惠補助，汰換二行程機車補助2000元，汰換15年以上高齡機車補助1500元；一般民眾二行程機車換購電動機車，重型補助2萬5000元、輕型2萬3000元、小型輕型2萬200元，電動自行車9000元。中低收入戶補助再加碼。
新購電動機車也有補助，一般民眾，重型機車補助1萬8000元、輕型1萬6000元、小型輕型1萬3200元，電動自行車3000元。詳情可上彰化縣環保局低汙染車輛資訊網。
(中國時報)
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