喪子之痛化大愛 連捐2部救護車

2019年02月23日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

「眼看他就要實現律師夢，命運之神卻從中攔截，我只能把愛子之心遍灑人間各角落。」祿將電機企業有限公司董事長毛志成的長子毛吉瑋7年前一場車禍驟然辭世，喪子椎心之痛難以言喻，他選擇將悲痛轉化救災能量，先後捐贈2部救護車「吉瑋號」給台南市消防局，盼讓社會減少更多遺憾。

位於永康區的祿將電機企業有限公司昨天捐贈救護車「吉瑋2號」給台南市消防局，洪謝梅女士也捐贈LUCAS自動心肺復甦機一台，由台南市長黃偉哲代表接受。毛志成致詞感謝道出捐救護車的由來，令人動容。

他說，長子遭撞死後，他曾經很悲憤，為兒子之死跟對方打官司18個月，卻換不來對方一句道歉，失去兒子又得不到公理，他轉念把喪子的痛轉化為救災能量，2015年捐第1台救護車。

「吉瑋號」救護車服務至今3年多，出勤次數高達1萬4000次，送醫人數達1萬3900多人，因出勤頻繁，考量出勤同仁及載送患者安全，他昨天捐贈「吉瑋2號」給大橋專責救護隊，希望這部救護車持續救護更多民眾。

「平安健康要帶著走，我把愛兒子的心用來關懷、幫助更多人。」毛志成說，很多人因為不小心、疏忽 扼殺了自己與別人，這是他一輩子的痛，能做的就是讓社會減少更多遺憾。

台南市消防局指出，大橋分隊1年救護量約3300件，平均1天救護近10件，一般救護車使用年限是7年，但以大橋載運量之頻繁來說，平均4、5年就得汰換。

黃偉哲指出，救災搶險最可貴就是第一時間，LUCAS自動心肺復甦機指定配備「吉瑋2號」救護車，大幅提升救護車功能。

(中國時報)