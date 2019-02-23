老婦腹痛問神後求醫 肚拿出6公分牙籤
屏東66歲陳姓婦人因腹痛難耐，跑到廟宇擲筊問神，神明指示應盡速救醫，經醫生電腦斷層掃描診斷發現，十二指腸有支長達6公分牙籤已刺穿腸道，緊急開刀治療後，住院2周才康復出院；她事後回想，應是吃總匯土司，不慎把牙籤也吃下肚。
協助治療的屏東寶建醫院指出，陳婦篤性道教，不久前因腹痛到廟宇求神，但始終擲不到聖筊，廟方人員建議，應前往醫院檢查，婦人才半信半疑掛號求醫，透由電腦斷層發現，腸道橫卡異物，且兩端已刺穿十二指腸，立刻安排開刀取出。
寶建醫院外科醫師李志源指出，從患者腸道取出1根長達6公分牙籤，且腸道已有化膿症狀，如果再晚個幾天就醫，恐引發腹膜炎，嚴重可能致命，術後擔心有其他併發症，因此住院觀察2周，確定無礙才讓她出院。
陳婦事後回想，2周前曾食用總匯土司，懷疑是當時意外吞入，李志源指出，牙籤兩端又尖又硬，且胃部無法消化，加上胃腸道有許多彎曲銳角，一旦吞下尖銳異物，很容易刺入腸壁，且很難透過正常排泄排出。
院方懷疑，因婦人施裝假牙，進食觸感不若一般人敏感，所以常常誤食異物，因此建議如果懷疑有誤食狀況，應盡速就醫尋求專業治療，以免延誤病情。
陳志源指出，臨床醫學上不少誤食異物，其中吃海帶、總匯土司，都會有吃到牙籤的情況，因此建議小口慢嚥，才能避免類似情況發生。
(中國時報)
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