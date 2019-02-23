懷舊廣場髒亂 議員譏諷真的陳舊
民眾投訴，台北市太原街附近的「後火車站懷舊廣場」遭擺爛，不但成了市容髒亂點，廣場內噴水池沒有造景美化功能，還一直浪費水，議員鍾佩玲抨擊市府疏忽維護，懷舊廣場真的「陳舊」，讓人對北市觀感扣分。市府對此回應，將會更新。
位在太原路與鄭州路交叉口的後火車站懷舊廣場，提供民眾緬懷過去後火車站舊址，廣場內有一列火車車廂和造景噴水池，不過，因為欠缺維護，廣場也未能像過去車站有連結商圈功能，變成髒亂點令周邊店家相當詬病。
附近居民指出，廣場鄰近台北車站和機場捷運，甚至就在台北車站Y13地下街出口旁，常有外地或外國遊客經過，但因為老舊、骯髒，根本不會有人停下來拍照，恐怕會對台北留下不好印象，水池更沒有達到美化功用，還一直浪費水。
鍾佩玲痛批，後火車站懷舊廣場2015年才花費120萬元整修，如今卻疏於維護，使「懷舊廣場」整體真的陳舊，火車車廂擺設四處蒙塵，底下鐵軌散布垃圾且飄散尿騷味，這樣的紀念景點，對北市給人的觀點是大大扣分。
對此，北市公園處表示，未來將會更新、改建廣場設施，預計4月與里長和在地居民舉辦說明會，討論水池造景設計。
鍾佩玲質疑，在改建前，難道就不用維護、清理了嗎？太原路後火車站與台北車站僅一街之隔，也是許多美食部落客、國外旅客會造訪的地點，在這麼鄰近國家門面的地方，彷彿成了市府遺忘的景點，必須加強檢討。
(中國時報)
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