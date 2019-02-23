長照服務全方位 竹市獲國際肯定
新竹市政府透過資源整合，提供到宅沐浴車、長者營養餐飲、交通接送等貼心服務，以打造「爺奶的幸福樂園」的精神推出的全方位長照服務，近日獲西太平洋健康城市聯盟（AFHC）頒發創新發展獎，堪稱老人幸福城市。
衛生局長吳昭軍指出，市府於2017年設立衛生局長期照顧科，專責整合長期照顧服務，陸續推動各類照顧服務方案，希望打造綿密而友善的長照服務網絡，讓長輩在最熟悉的人事物環境受到最友善的服務，此次衛生局以「爺奶的幸福樂園」參賽，即獲國際學者專家青睞而獲獎。
吳昭軍指出，獲獎的「爺奶的幸福樂園」包含多項長照服務，包括「到宅沐浴車」、「營養餐飲服務」、「長期照顧交通接送服務」以及「長照出院準備服務」。
市府衛生局指出，西太平洋健康城市獎是由世界衛生組織（WHO）西太平洋健康城市聯盟舉辦，該聯盟成員主要是來自城市、政府機關、非政府組織、國家機構等組成，聯盟自2003年成立以來每2年舉辦1次全球會議及評選，每次都吸引國際許多對國家及城市參與。
此屆AFHC創新發展獎項共有5個國家、33個城市獲獎，新竹市與台東縣是台灣6都外唯二獲選此獎項的城市。
(中國時報)
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