保健晶球驗出致癌物
美商傳直銷全球120國的「保衛複方晶球」食品，遭弘光科大特聘教授易光輝團隊檢驗出含可能致癌物黃樟素819ppm，比食品添加物限量1ppm高出819倍，台灣已不再上架該產品；台中市食安處表示，已送衛福部食藥署進一步檢驗與評估。
易光輝指出，依行政院衛福部「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，黃樟素屬香料，因擔心大量飲用飲料，所以限制用量低到1ppm，世界衛生組織國際癌症研究機構則將黃樟素列為第二級B類致癌物，1981年美國FDA已明列禁用。
易光輝表示，實驗室首次檢驗發現含高量黃樟素，送往SGS國家認證單位複驗，顯示出黃樟素高達819ppm，如果以飲料限量計算，吃1顆等於喝819倍1ppm等量黃樟素飲料！該美商官網說明，產品號稱供應超過120個國家市場。長期又高含量黃樟素食品吃下肚，沒人敢說不會致癌。
台灣分公司得知後不再上架該產品，但美國總公司仍主張此銷售120國產品沒問題，易光輝將把檢驗結果寄給美國食品藥物管理局（簡稱FDA）處理。
台中市食安處指出，稽查發現該產品含有肉桂成分，卻未標示「孕婦忌食」警語，依法責令業者下架回收，不得販賣；針對弘光科大檢出黃樟素濃度819ppm，已將業者製程、配方等資料連同產品，送至衛福部食藥署檢驗與評估。
(中國時報)
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