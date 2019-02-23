台南驚傳隨機殺人 婦人遭砍腸子外露

2019年02月23日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

台南市區驚傳隨機砍人！6旬林姓婦人22日晚間6時許帶老母親到南區大林國宅商圈購物，坐在板凳休息突遭30多歲女子持刀砍殺，婦人尖叫引來旁人介入，行凶女子才驚慌逃逸，但婦人被砍到腸子外露送醫，尚未脫離險境，警方鎖定特定對象追捕中。

68歲林姓婦人22日晚間開車載8旬老母到南區大同路買東西，她將母親安置車上，獨自下車後，坐在板凳整理物品時，突遭30多歲女子持刀朝她砍殺數刀，導致頭、手受傷，其中一刀刺入左腹，當場血流如注，兩女拉扯過程遭路人發現、上前吆喝，行凶女子才驚慌逃逸，林婦蹲地哀嚎、腹部腸子外露，送醫尚未脫離險境。

怪女子街頭隨機砍人引發驚慌，警方立刻調閱監視器，發現她身穿毛領長袖外套、藍色牛仔褲，戴著口罩沿大同路二段左轉往健康路逃逸。

犯案現場血跡斑斑，未見凶刀，警方研判，怪女曾在現場徘徊，且刻意將全身緊緊包裹，犯案後又帶走凶刀，應是預謀而非隨機犯案，案發後已掌握特定對象進行追捕中，待凶嫌到案後才能釐清案情。

(中國時報)