18年前糾紛 男子被砍死

2019年02月23日 04:10 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

38歲林姓男子22日清晨6時許，疑因18年前債務糾紛，持刀械到鳳山新富路陳姓男子家中堵人，因談判不成，朝對方連砍3刀，陳男因左胸被捅，當場沒了呼吸心跳，林男則是被警民合力逮住，警方偵訊後將依殺人罪送辦。

林男應訊時說，2001年向車行租輛汽車，結果借陳男使用時車禍自撞，當時林男僅20歲由父親以50餘萬將車買回，林男因而要求陳男賠償12萬元，但後來陳男沒給，也換了手機，18年來，林男為討12萬元，一直在找他下落。

鳳山警調查，最近林男搜尋臉書找到陳男住處，本月18日先寄恐嚇信，要他處理債務，否則後果自負，還在對方臉書及社群PO文要債，陳男對此曾到派出所提告恐嚇跟毀謗罪，21日林男就曾登門索賠12萬，但陳仍一口回絕。

22日清晨6時40分，林男在陳男新富路住處堵人，在對方出門時上前理論，因陳男未多作搭理，引起林男不滿，憤而持預藏刀械，在陳妻面前，向對方連砍3刀，陳男因左胸傷勢過重，當場沒呼吸心跳，送醫仍於上午7時50分不治。

丈夫被討12萬債務而死，留下2名讀國小孩子，讓陳妻悲痛萬分，表示丈夫曾說當時車損該賠的都賠了。由於是18年前往事，警方聽聞後也只能說雙方各執一詞，而據了解，行凶的林男離婚、沒工作，不排除索賠只是藉口。

(中國時報)