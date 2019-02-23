建500智慧站牌要4年 柯促縮短

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2019年02月23日 04:10 中國時報 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北市公車路網四通八達，交通局為方便候車民眾掌握公車預估到站時間，推動建置智慧型公車站牌計畫，截至目前北市仍有500站尚未裝設，公運處研擬每年設置150站智慧站牌，2022年完成全市2100座智慧站牌設置，但柯文哲22日於交通會報質疑該計畫分4年執行效率太差，要求公運處評估縮短建置期程。

公運處從2004年起建置公車動態資訊系統，民眾透過手機APP、智慧站牌等管道就能查詢候車預估時間，公運處近年透過民調發現，超過9成民眾曾使用智慧站牌查詢公車資訊，並建議增設智慧站牌，但部分地區受限站位周邊無電源供應或私有地主未提供使用同意書，影響智慧站牌建置進度。

北市約有3300站公車站位，經評估2100站可設置智慧型站牌，為提升智慧型站牌建置普及率，採取縮小站牌基座，改善空間不足問題，同時針對周邊無電力來源站位，藉由太陽能及電池組供電，提供智慧站牌所需電力。

公運處昨於交通會報說明智慧站牌建置進度，柯文哲聽取報告後認為，建置期長達4年效率太差，一個政策效果大概半年就可以知道，如果成效不錯，該做就去做，依程序編列預算一次完成，不要拖泥帶水。

(中國時報)