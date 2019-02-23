狼醫性侵女病患 婦產科遭蛋洗

2019年02月23日 04:10 中國時報 呂筱蟬 ／桃園報導 ／桃園報導

中壢婦產科狼醫林勤人性侵女病患，事件爆發後引發群情激憤，林勤人婦產科雖已歇業，但夫妻2人仍住在這棟透天5層樓，22日有人朝林勤人住家及家門外的汽車丟擲雞蛋，滿地的蛋液和碎蛋殼引起鄰居側目，林向警方報案希望保護，但未提任何告訴。

鄰居說，在性侵事件爆發後，林勤人住家外就聚集不少陌生人，其中還不乏有外籍人士堵在家門外，但林家大門深鎖，也沒看到兩夫妻出門。而林勤人的座車就停在診所前，清晨聽到有東西的破碎聲，下樓查看才發現有人對林勤人的住家及車輛砸雞蛋，場面凌亂不堪。

林家在22日也透過電話向中壢警方報案，員警傳喚當事人製作筆錄，並調閱監視器偵辦。警方表示，現在民眾的私刑正義興盛，但奉勸砸雞蛋等行為已經觸法，研判丟雞蛋民眾是趁凌晨四下無人時前去砸蛋，目前也積極追查當中，呼籲民眾切勿以不法手段表達不滿訴求，以免觸法。

(中國時報)