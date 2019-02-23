我家蟲住民 解密節肢動物

2019年02月23日 04:10 中國時報 沈揮勝 ／南投報導 ／南投報導

國立自然科學博物館結合科技部啟動校園科普活動，在各級學校舉辦「探索家中昆蟲」研習營暨網站建置，並接受申辦巡迴展覽；南投縣魚池鄉五城國小推動生態教育多年，積極規畫申請獲肯定，成為第1梯策展學校，即日到3月22日舉辦「我家蟲住民」特展。

「哇…好大的蟑螂！」高年級女學童蘇品均，看著擺設在樓梯間展覽、放大超過百倍的蜚蠊科昆蟲布偶，邊摸著牠的觸角邊說，其實看來並不可怕，牠是人們生活居家的一部分。

校長蔣汝蘭、教導主任蘇耿毅指出，舉辦這項特展，是希望能讓更多人了解家中的昆蟲、蜘蛛、蜈蚣等節肢動物，並以較正確態度與觀念來面對家中的蟲蟲，不要一味噴灑化學藥劑或過分恐懼。

學界研究，一般家庭屋內常會有100種以上的節肢動物與人們伴居，其中95％以上對人類無害或有益，且為生態環境帶來微妙平衡；如用心觀察，牠們還會是改善家裡環境的指標、居家也可以當作探究科學的好場所。

蔣汝蘭說，科博館去年辦理「探索家中昆蟲」研習營、「Let’s探索家中昆蟲」網站建置後，將展示品和教材製成展板，並搭配生動的展品、標本與多媒體影音，開放申辦校園巡展。五城國小雀屏中選，得以分享科博館的研究成果與展覽資源，並邀全鄉各校師生與鄉親觀展。

(中國時報)