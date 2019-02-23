新化短跑小將 8天連奪4金牌

2019年02月23日 04:10 中國時報 李其樺 ／台南報導 ／台南報導

新化國中田徑隊好手魏浩倫上周到高雄參加港都盃，連奪100公尺和200公尺短跑項目雙金牌，刷新該賽事國中男子短跑項目最快紀錄，魏浩倫期待未來能夠繼續在田徑項目發展，爭取更多榮耀。

魏浩倫國小三年級時與哥哥一同參加校內田徑隊，由於魏浩倫對跑步展現濃厚興趣，升上國中後加入田徑隊持續練習，儘管國三課業繁忙，但身兼田徑隊隊長的他仍每天堅持投入3、4個鐘頭特訓，參加公開比賽也屢奪佳績。

日前，魏浩倫參加台北春季全國田徑公開賽，在男子國中組100公尺及200公尺短跑項目奪下雙金，其中，100公尺短跑項目更創下10秒82成績新紀錄。之後，魏浩倫轉往高雄參加港都盃全國田徑賽，又在男子國中組100公尺和200公尺短跑項目連奪雙金，更以10秒77和21秒65的成績刷新紀錄。

年僅14歲的魏浩倫8天內連奪4面金牌優異表現，讓體壇人士感到驚豔。曾為田徑選手出身的新化國中田徑隊教練胡文瑜表示，魏浩倫從小就展現極佳天賦，身高僅170公分的他，個頭雖不大，卻跑得比別人快，且耐力佳、續航力十足，若繼續深造，假以時日可望在台灣體壇闖出一片天。

(中國時報)