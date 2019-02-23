紙錢集中焚燒 春節達27公噸
近來空汙問題成為顯學，傳統祭祀活動中大量焚燒紙錢造成的空氣汙染，讓大家開始正視問題嚴重性；屏東縣政府環保局今年首次推動年節紙錢集中焚燒處理，獲得縣內各廟宇響應，統計紙錢清運數量達27公噸，對地方空品多有助益。
屏縣府環保局長顏幸苑指出，歷年來公部門皆於清明節、中元節等時期推動紙錢集中減量輔導，目的在減少普度祭拜時，所燃燒大量紙錢造成的環境汙染，藉由集中至具有防制設備的焚化廠進行處理，可減少排放空汙。
今年度首次於農曆春節至天公生期間辦理，就是希望年節求平安之餘，也能以實際作為減少焚燒紙錢帶來的健康危害。此外，為了消弭民眾認為環保單位使用處理垃圾的焚化爐焚燒紙錢是對神明不敬，環保局也邀請法師至崁頂焚化廠舉行淨爐及祈福儀式，並於焚化期間停止焚燒垃圾。
顏幸苑強調，主要是要表達政府機關對宗教信仰虔誠嚴肅及敬意外，亦宣導縣內紙錢集中焚燒政策，盼達到尊重信仰和環境保護兩者兼顧目的。
(中國時報)
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