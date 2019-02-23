基金公路擬增一線車道

2019年02月23日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基金公路是基隆市與新北市金山萬里的重要聯絡道路，每逢尖峰時刻與假日都會嚴重塞車，讓民眾苦不堪言。公路總局為解決塞車狀況，計畫將萬瑞快速道路與基金二路出口處的分隔島進行縮減，藉此增加路幅，讓基金公路的萬瑞線可多出一個車道，預計年底可完工。

每天上下班尖峰時刻與假日，基金公路往往都「塞到爆」，連大武崙工業區與巷弄，都會被當成往萬瑞快速道的替代道路；其中萬瑞快速道路出口匯入基金二路處，一直到西濱公路起點約5公里的路長，都是塞車的熱點。

基隆市政府為解決塞車潮，去年曾經要在基金二路靠近萬瑞快速道路口，拆除分隔島並實施調撥車道。但公路總局一區處基隆工務段長李佳輯認為，經過現勘後，相關單位認為基隆市境內沒有實施調撥車道的經驗，擔心民眾會不適應，所以還要再想其他方法。

基金一、二、三路自去年底移交給公路總局一區處基隆工務段維養後，基隆工務段便計畫在萬瑞快速道路與基金二路出口處，縮減100公尺的中央分隔島，讓萬里往快速道路方向可增加一條車道與儲車空間。

此外，公路總局也同時進行基金公路的交通流量調查，預計明年2月會出爐，未來將可依據調查結果，來調整基金公路的號誌及秒數，藉此舒緩車潮。

公路總局一區養護工程處企畫科指出，為徹底解決基金公路塞車潮，仍須重啟興建外環道計畫，目前已發包進行基隆至萬里外環道的可行性評估。

(中國時報)