中橫9天坍5次 縣長喊話中央

2019年02月23日 04:10 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

台8線中橫公路最近落石頻繁，9天來發生5次坍方、落石意外，其中148公里處華祿溪連4坍，天祥則發生落石砸穿遊覽車頂，所幸皆未造成人員傷亡，花蓮縣長徐榛蔚向中央喊話，中央仍欠花蓮三個公用道路，呼籲中央以同理心對待花東人民，把完整安全的路還給花蓮。

台8線148公里華祿溪路段自14日發生大規模坍方後，又接連發生3次落石坍落，規模覆蓋雙向路面，公路總局每日派員監側山壁狀況，視情況開放通行，太魯閣工務段長張宇博指出，崩落點位在300多公尺高的稜線上，機具無法直接清除鬆動土石，僅能進行防護性工程，避免落石直接掉落路面。

落石砸穿遊覽車

另外，3年前才因大規模坍方中斷台8線的176.3公里處錐麓隧道口，歷時近4個月恢復雙向交通，本月17日同路段又發生排球大小落石砸穿遊覽車頂，距離乘客不到1公尺距離，所幸皆未造成人員傷亡。

針對中橫公路接連驚險落石意外，徐榛蔚感慨指出，沒有造成人員傷亡，真的要感謝天祐人民，但總不能年復一年和老天賭運氣，「安全回家的路」議題又在浮出檯面，不僅關乎花蓮人，對國內外遊客也同樣重要。

欠花蓮3個公用道路

今年1月至花蓮縣觀光遊憩區遊客人數累計高達72萬人次，如果加上農曆春節期間，更多達一百多萬人次，徐榛蔚指出，公路道路使用不僅是花東居民，還有前來觀光的所有海內外遊客，中央不能再以花東兩縣人口數來衡量是否進行交通建設，而應以實際交通輸運量作為建設基礎。

徐榛蔚指出，中央政府至今仍欠花蓮3個公用道路，也就是3個「公道」，包括蘇花改第二期工程、中橫公路安全改善與花東快速道路，尤其，近日落石意外都發生在中橫公路，對中橫公路易落石路段如何加強處理，過去也已有工程改善方案，希望中央能儘速推動，逐一還花蓮人公道。

(中國時報)