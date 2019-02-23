228連假 新北交通懶人包

2019年02月23日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

鶯歌區因位在新北市邊陲地帶，行經公車數量較少，即使加開班次仍因乘客量不足造成業者虧損。（許哲瑗翻攝）

因應228連續假期新北市內各風景區及主要道路將湧現龐大車潮，交通局依往年車流資料，公布「108年228連假市區道路及各大風景區易壅塞路段及時段」資訊，包括九份老街、淡水老街、烏來等風景區都是易塞車路段，建議民眾多搭乘大眾運輸，或利用「新北228連假交通懶人包」網頁查詢相關訊息。

市區主要幹道 避免踩雷

新北市交通局預估，228連假期間風景區易壅塞路段包括九份老街（汽車路、瑞金公路）、深坑老街（文山路、北深路）、淡水老街（民權路、中正路）、鶯歌老街及陶瓷博物館（國慶街、文化路、三鶯大橋）、烏來（台9甲線）等，壅塞時段多為中午左右至入夜後。

此外，易壅塞市區主要幹道包括台65線土城至五股路段、台64線中和至五股路段、中和中正路、泰山新五路、新店中央路、林口文化北路等。

交通網頁、警廣 報路況

交通局表示，為因應228連續假期，原汐止大同路（新台五路至民權街）、中和四維路、中正橋、永福橋、永和路（中正路至竹林路）、永元路（得和路至永利路）與新店安康路（車子路至安坑交流道）等7處於平日實施調撥車道管制措施路段，屆時將配合取消實施，提醒用路人行經時，應多加留意並依車道管制號誌行駛。

交通局建議民眾多搭乘大眾運輸，避免道路壅塞，也可利用「新北228連假交通懶人包」網頁查詢大眾運輸相關訊息，網址(ntpc.datarget.com.tw/NationalHoliday/)。或收聽警察廣播電台，隨時掌握道路狀況，節省寶貴時間。

(中國時報)