盧當領頭羊 打造中台七龍珠
去年底選舉，國民黨在中彰投苗大獲全勝，苗栗縣長徐耀昌22日參訪台中市府，建議市長盧秀燕當領頭羊，擴大區域治理串成中台灣「七龍珠」；盧表示，將連繫雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，加上新竹縣長楊文科，串聯7縣市首長，打造中台灣治理治理平台，她會到中央發聲，當大家的班長、服務生。
中彰投苗+雲嘉竹
現任交通部長、前台中長林佳龍任內發起「中彰投苗區域治理平台」，盧秀燕表示，中彰投苗之外，還要擴大到雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠，與曾擔任中科管理局長的新竹縣長楊文科，攜手中部7縣市首長成立中台灣區域治理平台。
楊文科指出，台灣各縣市傳統上依地理區域分為「北北基宜」、「桃竹苗」、「中彰投」、「雲嘉南」等區塊，他「樂觀其成」，並承諾將積極參與，不過，高鐵從新竹到台中也只要20多分鐘，新竹到雲林或嘉義，也只要約1個小時，縮短了縣市間交流的實質距離。
「中部區域治理平台」除了既有的苗栗縣、台中市、彰化縣及南投縣等4縣市外，再擴大邀請新竹縣、雲林縣及嘉義市等3縣市，7縣市團結一致，共同來把餅做大，是包括新竹縣在內7縣市的民眾之福。
藍營串聯 拚實力
「中部地區要團結！」盧秀燕與徐耀昌強調，中部地區長期被漠視，希望中央政府對中部能更加重視，不管是預算或建設的補助，都盼獲得關愛眼神。
盧秀燕說，她每周都會出席行政院會，未來擔任中台灣各縣市的班長與服務生，上任以來即重視周遭鄰近縣市的夥伴關係，從新竹、苗栗、台中、南投、彰化一直到雲林、嘉義，指派由副市長楊瓊瓔到中部縣市拜會。
盧秀燕有立委6連霸資歷，與中部多名首長又曾為立院同事，盧登高一呼，藍營組成區域治理平台、打團體戰，串成中台灣「七龍珠」，也為盧秀燕建置更大的政治實力。
(中國時報)
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