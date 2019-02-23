大甲媽、白沙屯媽遶境 有望交會
有機會世紀大會香！兩大「天后」遶境撞期，大甲鎮瀾宮媽祖遶境行程將於4月7日晚10點起駕，苗栗白沙屯媽祖則於4月8日凌晨1點20分出發，前後間隔不到3.5小時，去程、回程預計將同時在彰化縣內遶境，引發彰化人熱烈討論，充滿期待。
彰化人一個月內 迎3位媽祖
3月瘋媽祖！每年元宵節後，最熱衷媽祖信仰的彰化人開始進入進香熱潮，其中，大甲媽祖和白沙屯媽祖，分別前往嘉義新港奉天宮、雲林北港朝天宮，不只天數相同，起駕時間更是有史以來最接近，途中是否「強碰」相遇？讓人期待；是否會互別苗頭、比陣仗排頭？私下更引來各宮廟熱議。
民俗文化專家林茂賢表示，各地媽祖廟都在農曆3月23日媽祖聖誕前辦進香，撞期、相遇並不罕見。但是大甲媽和白沙屯媽遶境都是國家指定重要民俗，才會特別引關注，前者路線固定，後者則難以預料，會在何時、何地相遇？會不會相遇？確實值得期待。而連南瑤宮媽祖在內，彰化人等於在短短不到一個月內，來來回回將迎3位媽祖6次，實在瘋狂。
最好準備2份祭品 以示敬意
林茂賢說，百年來2女神只曾2度不期而遇，分別在彰化、雲林；其中一次，白沙屯媽祖隊伍還跨越分隔島與大甲媽同行一段路才分別，就像姊妹相遇、彼此問候，令目睹信眾很亢奮。媽祖神轎相遇時會行禮致意，白沙屯媽是三進三退的「犁轎禮」，大甲媽則是左三步、右六步，再左三步回到中央的「踏大小禮」，很有看頭！
林茂賢也提醒彰化信眾，設香案迎接媽祖，若預估路線可能重疊、先後經過，最好準備2份祭品，不要重複祭拜，以示對2位女神的敬意。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。