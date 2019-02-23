大甲媽、白沙屯媽遶境 有望交會

2019年02月23日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

有機會世紀大會香！兩大「天后」遶境撞期，大甲鎮瀾宮媽祖遶境行程將於4月7日晚10點起駕，苗栗白沙屯媽祖則於4月8日凌晨1點20分出發，前後間隔不到3.5小時，去程、回程預計將同時在彰化縣內遶境，引發彰化人熱烈討論，充滿期待。

彰化人一個月內 迎3位媽祖

3月瘋媽祖！每年元宵節後，最熱衷媽祖信仰的彰化人開始進入進香熱潮，其中，大甲媽祖和白沙屯媽祖，分別前往嘉義新港奉天宮、雲林北港朝天宮，不只天數相同，起駕時間更是有史以來最接近，途中是否「強碰」相遇？讓人期待；是否會互別苗頭、比陣仗排頭？私下更引來各宮廟熱議。

民俗文化專家林茂賢表示，各地媽祖廟都在農曆3月23日媽祖聖誕前辦進香，撞期、相遇並不罕見。但是大甲媽和白沙屯媽遶境都是國家指定重要民俗，才會特別引關注，前者路線固定，後者則難以預料，會在何時、何地相遇？會不會相遇？確實值得期待。而連南瑤宮媽祖在內，彰化人等於在短短不到一個月內，來來回回將迎3位媽祖6次，實在瘋狂。

最好準備2份祭品 以示敬意

林茂賢說，百年來2女神只曾2度不期而遇，分別在彰化、雲林；其中一次，白沙屯媽祖隊伍還跨越分隔島與大甲媽同行一段路才分別，就像姊妹相遇、彼此問候，令目睹信眾很亢奮。媽祖神轎相遇時會行禮致意，白沙屯媽是三進三退的「犁轎禮」，大甲媽則是左三步、右六步，再左三步回到中央的「踏大小禮」，很有看頭！

林茂賢也提醒彰化信眾，設香案迎接媽祖，若預估路線可能重疊、先後經過，最好準備2份祭品，不要重複祭拜，以示對2位女神的敬意。

(中國時報)