離岸風電影響蚵農 協調補償
雲林區漁會針對風力發電公司計畫在雲林外海設置離岸風力發電機組，22日公告施工海域範圍，由於風力發電的海纜與陸上變電站工程可能影響沿海蚵棚作業，將與發電公司召開說明會進行補償事宜協調，確保蚵農權益。
確認養殖數量範圍
中央政府全力推動離岸風力發電，允能風力發電公司日前行文給雲林區漁會，告知將在四湖鄉、口湖鄉外海設置離岸風力發電機組，區漁會評估其施工範圍，認為將影響漁民出海放養牡蠣作業，因此要求風力發電公司舉辦補償說明會。
雲林區漁會總幹事林傳育表示，雲林沿海多為沙岸，非常適合放養牡蠣，蚵農以蚵殼做成蚵串運至近海處，讓蚵苗附著在蚵殼上，是沿海主要養殖業之一，若興建離岸風力發電機組期間影響牡蠣放養，將嚴重影響蚵農生計。
做好配套創造雙贏
為此，雲林區漁會22日公布興建風力發電機組可能影響牡蠣放養的蚵棚區域，並邀請牡蠣養殖業者於本月27日前往雲林區漁會2樓會議室參加說明會。為確認施工範圍內養殖戶蚵棚實際數量與分布狀況，日後還會進行現場勘查，以利後續辦理補償事宜。
蚵農指出，發展風力發電是政府的政策，他們並不反對，但希望政府相關單位、風力發電公司與大家充分溝通並做好配套措施，因為牡蠣放養最怕震動，發電公司施工時要盡量遠離海面，希望不要因為發展風力發電而影響漁民生計，才能創造雙贏局面。
(中國時報)
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