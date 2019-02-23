饒慶鈴赴廣州 請吃鳳梨釋迦

2019年02月23日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

台東縣政府為了將在地優質農特產品行銷出去，台東縣長饒慶鈴上任後，積極籌備大型城市行銷活動，22日清晨她親自率台東地區農會理事長楊招信、台東農產公司常務董事黃秋玉等人，前往大陸廣東省蔬果交易規模最大的「廣州江南果菜批發市場」，行銷台東綠金「鳳梨釋迦」。

好山好水 孕育美味釋迦

台東縣政府農業處統計，過去台東釋迦出口，一直位居全國農產出口量之冠，近4年來台東釋迦銷售大陸年平均約1.2萬噸，2016年因受尼伯特颱風影響，產量雖減少只有7000噸，但仍創年平均超過10億新台幣產值。

饒慶鈴遠赴廣州加強推銷鳳梨釋迦，她特別向大家介紹，台東擁有好山好水，生長在這裡的釋迦，都是吹著太平洋的海風、呼吸最新鮮的空氣所孕育而成的，而根據農委會輔導的台農發公司研究發現，釋迦具有抗癌的成分，現場也準備美味可口的鳳梨釋迦，邀請與會嘉賓及民眾一同品嘗，大家都對鳳梨釋迦都讚不絕口。

縣長帶頭 開發大陸市場

饒慶鈴表示，希望把這樣優質的水果，從江南果菜批發市場開始推廣到大陸每個地方，讓更多大陸的朋友了解，只要是台東出品的釋迦、一定是品質保證，並持續支持台東品牌的農特產品。

隨即由廣州市江穠匯市場服務管理有限公司董事長鄭南燊，帶領饒慶鈴等人前往市場參觀，介紹江南果菜批發市場運作模式﹐並了解台東鳳梨釋迦運送到江南果菜批發市場銷售銷售概況。

(中國時報)